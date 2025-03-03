У США заявляють, що Україні треба вибори — чому це неможливо

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox News. На це відреагував сенатор США Ліндсі Грем та зазначив, що в Україні "ніхто не має права голосу".

Репост цього допису зробив американський мільярдер Ілон Маск в X.

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"На жаль, доки не відбудуться вибори, ніхто не має права голосу в Україні", — написав Грем.

Скриншот допису Грема

Водночас Маск репостнув та додав "Правда".

Скриншот допису Маска

Чому в Україні неможливо зараз провести вибори

Зазначимо, що в Україні діє воєнний стан через повномасштабне російське вторгнення, яке триває вже понад три роки.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Конституції України під час воєнного стану проведення президентських, парламентських та місцевих виборів неможливе.

Водночас воєнний стан передбачає обмеження конституційних прав і свобод, включаючи політичну активність, свободу пересування, зібрань та агітації — це унеможливлює повноцінний виборчий процес.

Крім того, в такому голосуванні не можуть взяти участь всі громадяни України, оскільки частина наших територій окупована Росією, частина українців перебувають на фронті та ще велика кількість — за кордоном.

Нагадаємо, Зеленський під час спілкування з пресою у Лондоні після саміту заявив, що піде у відставку лише в обмін на членство України в НАТО.

А Перша леді Олена Зеленська раніше зазначала, що президент не планує перебувати на цій посаді все життя.