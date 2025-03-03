В США заявляют, что Украине нужны выборы — почему это невозможно

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. На это отреагировал сенатор США Линдси Грэм и отметил, что в Украине "никто не имеет права голоса".

Репост этого сообщения сделал американский миллиардер Илон Маск в X.

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"К сожалению, пока не состоятся выборы, никто не имеет права голоса в Украине", — написал Грэм.

Скриншот поста Грэма

В то же время Маск репостнул и добавил "Правда".

Скриншот поста Маска

Почему в Украине невозможно сейчас провести выборы

Отметим, что в Украине действует военное положение из-за полномасштабного российского вторжения, которое продолжается уже более трех лет.

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Конституции Украины во время военного положения проведение президентских, парламентских и местных выборов невозможно.

В то же время военное положение предусматривает ограничение конституционных прав и свобод, включая политическую активность, свободу передвижения, собраний и агитации — это делает невозможным полноценный избирательный процесс.

Кроме того, в таком голосовании не могут принять участие все граждане Украины, поскольку часть наших территорий оккупирована Россией, часть украинцев находятся на фронте и еще большое количество — за рубежом.

Напомним, Зеленский во время общения с прессой в Лондоне после саммита заявил, что уйдет в отставку только в обмен на членство Украины в НАТО.

А Первая леди Елена Зеленская ранее отмечала, что президент не планирует находиться на этой должности всю жизнь.