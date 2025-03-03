У Лондоні Зеленський заявив, що готовий піти у відставку в обмін на членство України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою після саміту європейських лідерів у Лондоні заявив про свою готовність піти у відставку. Проте він назвав головні умови, які мають бути виконані.

Про це повідомляє BBC.

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Президент України зазначив, що готовий обміняти себе на вступ України до НАТО, що означає гарантії безпеки для України у майбутньому.

"Що стосується піти з посади… мене міняти буде не просто. Мало просто провести вибори, треба мене іще й не допустити, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняюсь на НАТО. Якщо є НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію", — зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив свою стурбованість втручанням іноземних посадовців у внутрішньополітичні процеси України, зокрема у питання вибору президента. Він наголосив на необхідності поваги до суверенітету України та права її громадян самостійно вирішувати власну долю.

Президент підкреслив, що втручання іноземних офіційних осіб у внутрішньополітичні справи України є неприйнятним і не відповідає принципам демократії.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали, про що домовилися лідери на саміті у Лондоні 2 березня.

А ще повідомлялось про заяву премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який зазначив, що мирна угода для України повинна передбачати участь Росії. Однак Москва не матиме змоги диктувати свої умови.