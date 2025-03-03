В Лондоне Зеленский заявил, что готов уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой после саммита европейских лидеров в Лондоне заявил о своей готовности уйти в отставку. Однако он назвал главные условия, которые должны быть выполнены.

Об этом сообщает BBC.

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Президент Украины отметил, что готов обменять себя на вступление Украины в НАТО, что означает гарантии безопасности для Украины в будущем.

"Что касается уйти с должности... меня менять будет не просто. Мало просто провести выборы, надо меня еще и не допустить, это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняюсь на НАТО. Если есть НАТО и война закончилась, значит я выполнил свою миссию", — отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил свою обеспокоенность вмешательством иностранных чиновников во внутриполитические процессы Украины, в частности в вопрос выбора президента. Он отметил необходимость уважения суверенитета Украины и права ее граждан самостоятельно решать собственную судьбу.

Президент подчеркнул, что вмешательство иностранных официальных лиц во внутриполитические дела Украины является неприемлемым и не соответствует принципам демократии.

Напомним, Новини.LIVE собрали, о чем договорились лидеры на саммите в Лондоне 2 марта.

А еще сообщалось о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который отметил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако Москва не сможет диктовать свои условия.