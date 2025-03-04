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Маск призвал Зеленского уйти с должности и уехать из Украины

4 марта 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Ссора в США — Маск призвал Зеленского уйти с должности
Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
Карина Приходько - Редактор

Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его сложить полномочия. Кроме того, он "посоветовал" главе государства уехать из Украины.

Об этом Илон Маск написал в своем X (Twitter).

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Критика Маска в отношении Зеленского

Маск согласился с утверждением американского адвоката Рогана О'Хендли с ником в Twiiter @DC_Draino, что Зеленский потерял бы власть после завершения войны, ведь когда будут выборы, он проиграет.

"Как бы это было неприятно, Зеленскому следует предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", — написал миллиардер.

Маск критикує Зеленського
Скриншот сообщения Илона Маска

Напомним, недавно Маск распространил сообщение Грэма с критикой отсутствия выборов в Украине, что согласно Конституции невозможно во время военного положения.

Кроме того, он посмеялся со слов Трампа об одежде Зеленского. Им не нравится, что украинский лидер был без костюма.

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