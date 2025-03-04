Ссора в США — Маск призвал Зеленского уйти с должности

Маск призвал Зеленского уйти с должности и уехать из Украины
Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его сложить полномочия. Кроме того, он "посоветовал" главе государства уехать из Украины.
Об этом Илон Маск написал в своем X (Twitter).
Критика Маска в отношении Зеленского
Маск согласился с утверждением американского адвоката Рогана О'Хендли с ником в Twiiter @DC_Draino, что Зеленский потерял бы власть после завершения войны, ведь когда будут выборы, он проиграет.
"Как бы это было неприятно, Зеленскому следует предложить какую-то амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине", — написал миллиардер.
Напомним, недавно Маск распространил сообщение Грэма с критикой отсутствия выборов в Украине, что согласно Конституции невозможно во время военного положения.
Кроме того, он посмеялся со слов Трампа об одежде Зеленского. Им не нравится, что украинский лидер был без костюма.
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