Протести у Нью-Йорку — люди зібрались під стінами центру Tesla

Протестувальниця у США. Фото ілюстративне: Reuters

Візит Володимира Зеленського до Білого дому в п'ятницю, 28 лютого, став скандальним. Між українським лідером та Трампом з Венсом розгорілась палка суперечка просто в прямому ефірі. Після цього люди у США вийшли на акцію протесту, аби підтримати Україну.

Відео опублікувало видання Freedomnews.TV в суботу, 1 березня.

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Протест біля дилерського центру Tesla

На Мангеттені в Нью-Йорку чимало людей вийшли на протест біля дилерського центру Tesla. Мітингарі висловлювали підтримку Україні та Володимиру Зеленському. На акції лунали гасла "Зеленський — герой" та "Арештуйте Маска".

Нагадаємо, також прихильники України влаштували акцію у Вермонті. Саме туди у відпустку поїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після скандалу у Білому домі Володимир Зеленський прибув у Лондон. Британці зустріли його оплесками та вигуками.