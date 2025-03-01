Протесты в Нью-Йорке — люди собрались под стенами центра Tesla

Протестующая в США. Фото иллюстративное: Reuters

Визит Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу, 28 февраля, стал скандальным. Между украинским лидером и Трампом с Вэнсом разгорелся жаркий спор прямо в прямом эфире. После этого люди в США вышли на акцию протеста, чтобы поддержать Украину.

Видео опубликовало издание Freedomnews.TV в субботу, 1 марта.

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Протест возле дилерского центра Tesla

На Манхэттене в Нью-Йорке немало людей вышли на протест возле дилерского центра Tesla. Митингующие выражали поддержку Украине и Владимиру Зеленскому. На акции звучали лозунги "Зеленский — герой" и "Арестуйте Маска".

Напомним, также сторонники Украины устроили акцию в Вермонте. Именно туда в отпуск поехал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После скандала в Белом доме Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Британцы встретили его аплодисментами и возгласами.