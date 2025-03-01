Акція прихильників України у Вермонті після приїзду Джей Ді Венса — відео

Прихильники України влаштували акцію під час відпустки Венса
Прихильники України влаштували акцію у Вермонті, куди у відпустку поїхав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Люди вийшли на підтримку Києва після суперечки у Білому домі 28 лютого.
Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 1 березня.
Акція прихильників України у Вермонті
Відомо, що після суперечки в Білому домі, Венс разом із родиною поїхав до Вермонту, аби покататися на лижах.
Американці, які підтримують Україну та Президента Володимира Зеленського, вийшли зустріти кортеж. Вони розмахували синьо-жовтими прапорами й плакатами, а також висловлювали невдоволення діями адміністрації США під час зустрічі з українським лідером.
Around 500~ Vermonters came out to Waitsfield Vermont this morning to protest VP Vance who is spending the weekend at Sugarbush Ski Resort.— Intelschizo (@Schizointel) March 1, 2025
Smaller protests at the resort and shops telling the Vice President he is not welcome.
30 minute Video of the Protest… pic.twitter.com/otHlNmqt4l
У руках люди тримали плакати з написами:
- "Катайтесь на лижах в Росії";
- "Вермонт стоїть з Україною";
- "Підтримуйте Україну, а не Путіна".
Нагадаємо, слова Венса у Білому домі викликали широкий резонанс у США — одні стали на його бік, а інші звинуватили в упередженості.
Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили підтримку Зеленському.
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