Акція прихильників України у Вермонті після приїзду Джей Ді Венса — відео

Акція в Вермонті. Фото: соцмережі

Прихильники України влаштували акцію у Вермонті, куди у відпустку поїхав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Люди вийшли на підтримку Києва після суперечки у Білому домі 28 лютого.

Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 1 березня.

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Акція прихильників України у Вермонті

Відомо, що після суперечки в Білому домі, Венс разом із родиною поїхав до Вермонту, аби покататися на лижах.

Американці, які підтримують Україну та Президента Володимира Зеленського, вийшли зустріти кортеж. Вони розмахували синьо-жовтими прапорами й плакатами, а також висловлювали невдоволення діями адміністрації США під час зустрічі з українським лідером.

Around 500~ Vermonters came out to Waitsfield Vermont this morning to protest VP Vance who is spending the weekend at Sugarbush Ski Resort.



Smaller protests at the resort and shops telling the Vice President he is not welcome.



30 minute Video of the Protest… pic.twitter.com/otHlNmqt4l — Intelschizo (@Schizointel) March 1, 2025

У руках люди тримали плакати з написами:

"Катайтесь на лижах в Росії";

"Вермонт стоїть з Україною";

"Підтримуйте Україну, а не Путіна".

Нагадаємо, слова Венса у Білому домі викликали широкий резонанс у США — одні стали на його бік, а інші звинуватили в упередженості.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили підтримку Зеленському.