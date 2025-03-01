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Прихильники України влаштували акцію під час відпустки Венса

1 березня 2025 22:54
Аркадій Пастула - Редактор
Акція прихильників України у Вермонті після приїзду Джей Ді Венса — відео
Акція в Вермонті. Фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Прихильники України влаштували акцію у Вермонті, куди у відпустку поїхав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Люди вийшли на підтримку Києва після суперечки у Білому домі 28 лютого.

Про це повідомляють у соцмережах у суботу, 1 березня.

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Відомо, що після суперечки в Білому домі, Венс разом із родиною поїхав до Вермонту, аби покататися на лижах. 

Американці, які підтримують Україну та Президента Володимира Зеленського, вийшли зустріти кортеж. Вони розмахували синьо-жовтими прапорами й плакатами, а також висловлювали невдоволення діями адміністрації США під час зустрічі з українським лідером.

У руках люди тримали плакати з написами:

  • "Катайтесь на лижах в Росії";
  • "Вермонт стоїть з Україною";
  • "Підтримуйте Україну, а не Путіна".

Нагадаємо, слова Венса у Білому домі викликали широкий резонанс у США — одні стали на його бік, а інші звинуватили в упередженості.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили підтримку Зеленському.

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