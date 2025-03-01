Акция сторонников Украины в Вермонте после приезда Джей Ди Вэнса — видео

Акция в Вермонте. Фото: соцсети

Сторонники Украины устроили акцию в Вермонте, куда в отпуск уехал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Люди вышли в поддержку Киева после спора в Белом доме 28 февраля.

Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 1 марта.

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Известно, что после спора в Белом доме, Вэнс вместе с семьей поехал в Вермонт, чтобы покататься на лыжах.

Американцы, которые поддерживают Украину и Президента Владимира Зеленского, вышли встретить кортеж. Они размахивали сине-желтыми флагами и плакатами, а также выражали недовольство действиями администрации США во время встречи с украинским лидером.

Около 500~ вермонтцев вышли сегодня утром в Уэйтсфилд Вермонт, чтобы выразить протест против ВП Вэнса, который проводит выходные на горнолыжном курорте Шугарбуш.



Небольшие протесты на курорте и в магазинах, говорящих вице-президенту, что ему не рады.



30-минутное видео протеста... pic.twitter.com/otHlNmqt4l - Intelschizo (@Schizointel) 1 марта 2025 г.

В руках люди держали плакаты с надписями:

"Катайтесь на лыжах в России";

"Вермонт стоит с Украиной";

"Поддерживайте Украину, а не Путина".

Напомним, слова Вэнса в Белом доме вызвали широкий резонанс в США — одни стали на его сторону, а другие обвинили в предвзятости.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили поддержку Зеленскому.