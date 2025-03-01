Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сторонники Украины устроили акцию во время отпуска Вэнса arrow

Сторонники Украины устроили акцию во время отпуска Вэнса

1 марта 2025 22:54
Аркадий Пастула - Редактор
Акция сторонников Украины в Вермонте после приезда Джей Ди Вэнса — видео
Акция в Вермонте. Фото: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Сторонники Украины устроили акцию в Вермонте, куда в отпуск уехал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Люди вышли в поддержку Киева после спора в Белом доме 28 февраля.

Об этом сообщают в соцсетях в субботу, 1 марта.

Читайте также:

Акция сторонников Украины в Вермонте

Известно, что после спора в Белом доме, Вэнс вместе с семьей поехал в Вермонт, чтобы покататься на лыжах.

Американцы, которые поддерживают Украину и Президента Владимира Зеленского, вышли встретить кортеж. Они размахивали сине-желтыми флагами и плакатами, а также выражали недовольство действиями администрации США во время встречи с украинским лидером.

В руках люди держали плакаты с надписями:

  • "Катайтесь на лыжах в России";
  • "Вермонт стоит с Украиной";
  • "Поддерживайте Украину, а не Путина".

Напомним, слова Вэнса в Белом доме вызвали широкий резонанс в США — одни стали на его сторону, а другие обвинили в предвзятости.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили поддержку Зеленскому.

Владимир Зеленский США Украина акция Белый дом Джей Ди Вэнс
Реклама
Реклама
Реклама