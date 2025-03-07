Резерв біткоїнів у США — Трамп підписав відповідний указ

Президент США Дональд Трамп. Фото: David Sacks/Х

Президент США Дональд Трамп у четвер, 6 березня, підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. Це трапилося за день до зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

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President Trump signs an Executive Order establishing the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS — Margo Martin (@MargoMartin47) March 7, 2025

Указ Трампа про створення резерву біткоїнів

У документі вказано, що упродовж 30 днів керівники кожного агентства повинні надати Міністру фінансів та Президентській робочій групі з ринків цифрових активів повний звіт про всі державні цифрові активи. Це має полегшити передачу державних цифрових активів до "Стратегічного резерву біткоїнів США".

Мільярдер Девід Сакс розповів, що резерв буде наповнено коштом біткоїнів, які належить федеральному уряду і які були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів.

Водночас Трамп назвав біткоїн "цифровим золотом" і наголосив, що така цифрова валюта ніколи не піддавалася злому. Крім того, він доручив міністру фінансів США створити офіс для адміністрування та контролю над депозитарними рахунками "Стратегічного резерву біткоїнів".

Як відомо, цей резерв міститиме Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA)

Нагадаємо, 3 березня біткоїн підскочив після новин з Білого дому щодо створення Стратегічного крипторезерву США.

Також ми писали, що через торгівельну політику Трампа курс долара за три місяці впав до мінімуму. Після цього інвестори перейшли до безпечних валют.