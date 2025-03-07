Резерв биткоинов в США — Трамп подписал соответствующий указ

Президент США Дональд Трамп. Фото: David Sacks/Х

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 марта, подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это случилось за день до встречи с руководителями индустрии криптовалют в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters.

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President Trump signs an Executive Order establishing the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS - Margo Martin (@MargoMartin47) 7 марта 2025 г.

Указ Трампа о создании резерва биткоинов

В документе указано, что в течение 30 дней руководители каждого агентства должны предоставить Министру финансов и Президентской рабочей группе по рынкам цифровых активов полный отчет обо всех государственных цифровых активах. Это должно облегчить передачу государственных цифровых активов в "Стратегический резерв биткоинов США".

Миллиардер Дэвид Сакс рассказал, что резерв будет наполнен за счет биткоинов, принадлежащих федеральному правительству и которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских производств по конфискации активов.

В то же время Трамп назвал биткоин "цифровым золотом" и подчеркнул, что такая цифровая валюта никогда не подвергалась взлому. Кроме того, он поручил министру финансов США создать офис для администрирования и контроля над депозитарными счетами "Стратегического резерва биткоинов".

Как известно, этот резерв будет содержать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA)

Напомним, 3 марта биткоин подскочил после новостей из Белого дома о создании Стратегического крипторезерва США.

Также мы писали, что из-за торговой политики Трампа курс доллара за три месяца упал до минимума. После этого инвесторы перешли к безопасным валютам.