Один з журналістів назвав Трампа кращим за Вашингтона і той погодився

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп виступаючи на конференції CPAC заявив, що його порівнюють з першим президентом США Джорджем Вашингтоном і навіть вважають Трампа кращім за Вашингтона. Принаймні такі оцінки дають Трампу журналісти.

Про це повідомляє канал Donald Trump українською.

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Сам Трамп цілком задоволений такою оцінкою і заявив, що радий перевершити Вашингтона. В цілому, йому сподобалась оцінка від популярного у США журналіста Білла О'Райлі.

"Вчора Білл О'Райлі заявив, що я за перші чотири тижні показав себе кращім президентом США всіх часів. Навіть краще Джорджа Вашингтона, тільки уявіть собі. Мені подобається, що я перевершив Джорджа Вашингтона. Дякую тобі, Білл", — заявив Трамп.

Чим відомий Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон (1732–1799) був першим президентом США протягом восьми років (обирався двічі поспіль). Також він був головнокомандувачем Континентальної армії під час Американської революції та вважається одним із "батьків-засновників" Сполучених Штатів.

Вашингтон очолив армію американських колоній у війні за незалежність (1775–1783) та здобув вирішальну перемогу над Британією.

Також він заклав основи американської демократії — виступав за нейтралітет у зовнішній політиці та добровільно відмовився від третього президентського терміну, встановивши традицію зміни влади.

Вашингтон має титул "батька нації" — його внесок у створення США зробив його національним героєм. Його ім’я носять багато міст, університетів та навіть столиця США — Вашингтон, округ Колумбія.