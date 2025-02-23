Один из журналистов назвал Трампа лучше Вашингтона и тот согласился

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступая на конференции CPAC заявил, что его сравнивают с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и даже считают Трампа лучше Вашингтона. По крайней мере такие оценки дают Трампу журналисты.

Об этом сообщает канал Donald Trump на украинском языке.

Читайте также:

Считает ли себя Трамп лучше Вашингтона

Сам Трамп вполне доволен такой оценкой и заявил, что рад превзойти Вашингтона. В целом, ему понравилась оценка от популярного в США журналиста Билла О'Райли.

"Вчера Билл О'Райли заявил, что я за первые четыре недели показал себя лучшим президентом США всех времен. Даже лучше Джорджа Вашингтона, только представьте себе. Мне нравится, что я превзошел Джорджа Вашингтона. Спасибо тебе, Билл", - заявил Трамп.

Чем известен Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон (1732-1799) был первым президентом США в течение восьми лет (избирался дважды подряд). Также он был главнокомандующим Континентальной армии во время Американской революции и считается одним из "отцов-основателей" Соединенных Штатов.

Вашингтон возглавил армию американских колоний в войне за независимость (1775-1783) и одержал решающую победу над Британией.

Также он заложил основы американской демократии - выступал за нейтралитет во внешней политике и добровольно отказался от третьего президентского срока, установив традицию смены власти.

Вашингтон имеет титул "отца нации" - его вклад в создание США сделал его национальным героем. Его имя носят многие города, университеты и даже столица США - Вашингтон, округ Колумбия.