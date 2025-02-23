Один из журналистов назвал Трампа лучше Вашингтона и тот согласился

Лучше Вашингтона — согласен ли Трамп с такой оценкой
Президент США Дональд Трамп выступая на конференции CPAC заявил, что его сравнивают с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и даже считают Трампа лучше Вашингтона. По крайней мере такие оценки дают Трампу журналисты.
Об этом сообщает канал Donald Trump на украинском языке.
Считает ли себя Трамп лучше Вашингтона
Сам Трамп вполне доволен такой оценкой и заявил, что рад превзойти Вашингтона. В целом, ему понравилась оценка от популярного в США журналиста Билла О'Райли.
"Вчера Билл О'Райли заявил, что я за первые четыре недели показал себя лучшим президентом США всех времен. Даже лучше Джорджа Вашингтона, только представьте себе. Мне нравится, что я превзошел Джорджа Вашингтона. Спасибо тебе, Билл", - заявил Трамп.
Чем известен Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон (1732-1799) был первым президентом США в течение восьми лет (избирался дважды подряд). Также он был главнокомандующим Континентальной армии во время Американской революции и считается одним из "отцов-основателей" Соединенных Штатов.
Вашингтон возглавил армию американских колоний в войне за независимость (1775-1783) и одержал решающую победу над Британией.
Также он заложил основы американской демократии - выступал за нейтралитет во внешней политике и добровольно отказался от третьего президентского срока, установив традицию смены власти.
Вашингтон имеет титул "отца нации" - его вклад в создание США сделал его национальным героем. Его имя носят многие города, университеты и даже столица США - Вашингтон, округ Колумбия.
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