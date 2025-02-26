Трамп допускає надання громадянства США російським олігархам

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що замінить програму імміграційних інвесторів EB-5 на нову "золоту карту" за 5 мільйонів доларів. Можливо, їх зможуть придбати і російські олігархи.

Про це пише Reuters у середу, 26 лютого.

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Програма EB-5 надає "зелені карти" іноземцям, які обіцяють інвестувати в бізнес США. Інвестори, які створюють або зберігають робочі місця, мають стати постійними громадянами США, придбавши так звану "золоту карту".

"Ми будемо продавати "золоту карту". Ми збираємося поставити ціну на цю карту близько 5 мільйонів доларів. Це дасть вам привілеї грін-карти, плюс це буде шлях до (американського) громадянства, і багаті люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю карту", — повідомив Трамп.

Трамп наголосив, що, можливо, російські олігархи можуть претендувати на "золоті карти".

Раніше Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона в п’ятницю, 28 лютого, для особистої зустрічі.

Також Трамп висловив думку, що війна між Росією та Україною триватиме ще деякий час. Щоправда, перспективи щодо швидкого вирішення конфлікту є.