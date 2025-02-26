Трамп допускает предоставление гражданства США российским олигархам

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что заменит программу иммиграционных инвесторов EB-5 на новую "Золотую карточку" за пять миллионов долларов. Возможно, их смогут приобрести и российские олигархи.

Об этом пишет Reuters в среду, 26 февраля.

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Программа EB-5 предоставляет "зеленые карты" иностранцам, которые обещают инвестировать в бизнес США. Инвесторы, которые создают или сохраняют рабочие места, должны будут стать постоянными гражданами США, приобретя так называемую "золотую карточку".

"Мы будем продавать золотую карточку. Мы собираемся поставить цену на эту карточку около 5 миллионов долларов. Это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к (американскому) гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карточку", — сообщил Трамп.

Трамп подчеркнул, что, возможно, российские олигархи могут претендовать на золотые карточки.

Ранее Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи.

Также Трамп выразил мнение, что война между Россией и Украиной продлится еще некоторое время. Правда, перспективы относительно быстрого решения конфликта есть.