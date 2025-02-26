Президент США Дональд Трамп відповів, коли завершиться війна в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Можливо, що війна між Росією та Україною триватиме ще деякий час. Щоправда, перспективи щодо швидкого вирішення конфлікту є.

Як повідомляє Sky News, про це у вівторок, 25 лютого, в інтерв'ю журналістам заявив президент США Дональд Трамп.

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"Війна може тривати деякий час, можливо, до того, як ми укладемо угоду з Росією. Нам потрібна угода з Росією, інакше війна триватиме", — наголосив американський лідер.

Раніше Дональд Трамп повідомив, які переваги отримає Україна, підписавши угоду про рідкісноземельні ресурси. Йдеться про гроші та забезпечення військовою технікою.

Також ми повідомляли, що президент США хоче укласти угоду із РФ. Трамп зацікавлений у закупівлі рідкісноземельних матеріалів на російській території.