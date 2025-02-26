Президент США Дональд Трамп ответил, когда завершится война в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Возможно, что война между Россией и Украиной продлится еще некоторое время. Правда, перспективы относительно быстрого решения конфликта есть.

Как сообщает Sky News, об этом во вторник, 25 февраля, в интервью журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

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Мнение Трампа относительно завершения войны в Украине

"Война может продолжаться некоторое время, возможно, до того, как мы заключим соглашение с Россией. Нам нужна сделка с Россией, иначе война будет продолжаться", — подчеркнул американский лидер.

Ранее Дональд Трамп сообщил, какие преимущества получит Украина, подписав соглашение о редкоземельных ресурсах. Речь идет о деньгах и обеспечении военной техникой.

Также мы сообщали, что президент США хочет заключить соглашение с РФ. Трамп заинтересован в закупке редкоземельных материалов на российской территории.