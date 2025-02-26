Яку вигоду отримає Україна від підписання із США угоди про рідкісноземельні ресурси

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Згідно з угодою щодо рідкісноземельних ресурсів, Україна отримає 350 мільярдів доларів. Також США надасть їй військову техніку.

Як повідомляє Sky News, про це президент США заявив у вівторок, 25 лютого, під час розмови із журналістами в Білому домі.

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"Україна, українські солдати дуже хоробрі, але без США, їхніх грошей і техніки ця війна закінчилася б дуже швидко", — зазначив політик.

За його словами 350 мільярдів доларів США для України вже виділяли, крім грошей, українцям нададуть озброєння.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про те, що хоче укласти угоду із РФ. Президент США зацікавлений у закупівлі рідкісноземельних матеріалів на російській території.

Раніше президент США анонсував майбутню зустріч із Зеленським. За його словами, президент України може прибути до Штатів для підписання угоди про рідкісноземельні ресурси цього або наступного тижня.