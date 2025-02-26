Какую выгоду получит Украина от подписания с США соглашения о редкоземельных ресурсах

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Согласно договору о редкоземельных ресурсах, Украина получит 350 миллиардов долларов. Также США предоставит ей военную технику.

Как сообщает Sky News, об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 25 февраля, во время разговора с журналистами в Белом доме.

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"Украина, украинские солдаты очень храбрые, но без США, их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", — отметил политик.

По его словам 350 миллиардов долларов США для Украины уже выделили. Кроме денег, украинцам предоставят вооружение.

Напомним, Дональд Трамп заявил о том, что хочет заключить сделку с РФ. Президент США заинтересован в закупке редкоземельных материалов на российской территории.

Ранее президент США анонсировал предстоящую встречу с Зеленским. По его словам, президент Украины может прибыть в Штаты для подписания соглашения о редкоземельных ресурсах на этой или следующей неделе.