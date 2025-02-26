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Что получит Украина по соглашению о "редкоземах" — Трамп ответил

26 февраля 2025 00:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Какую выгоду получит Украина от подписания с США соглашения о редкоземельных ресурсах
Президент США Дональд Трамп. Фото: AP
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Согласно договору о редкоземельных ресурсах, Украина получит 350 миллиардов долларов. Также США предоставит ей военную технику.

Как сообщает Sky News, об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 25 февраля, во время разговора с журналистами в Белом доме.

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Какую выгоду получит Украина от подписания соглашения о "редкоземах"

"Украина, украинские солдаты очень храбрые, но без США, их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", — отметил политик.

По его словам 350 миллиардов долларов США для Украины уже выделили. Кроме денег, украинцам предоставят вооружение.

Напомним, Дональд Трамп заявил о том, что хочет заключить сделку с РФ. Президент США заинтересован в закупке редкоземельных материалов на российской территории.

Ранее президент США анонсировал предстоящую встречу с Зеленским. По его словам, президент Украины может прибыть в Штаты для подписания соглашения о редкоземельных ресурсах на этой или следующей неделе.

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