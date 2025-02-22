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Трамп — агент РФ, — ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану

22 лютого 2025 05:00
Чекарьова Марія - редактор
Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану заявив, що Трамп є агентом РФ
Дональд Трамп із Володимиром Путіним. Фото: AP
Чекарьова Марія - редактор

Президент США Дональд Трамп є агентом РФ. У 1987 році його завербував КДБ СРСР. 

Про це в п'ятницю, 21 лютого, заявив ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв.

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Мусаєв зазначив, що у 1987 році сам службив у 6-му Управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямком роботи цього Управління тоді було вербування бізнесменів капіталістичних країн.

"Саме того року наше Управління завербувало 40-річного бізнесмена із США Дональда Трампа під псевдонімом Краснов", — повідомив ексочільник Комітету нацбезпеки Казахстану. 

Нагадаємо, на обкладинці New York Post розмістили фото Путіна із написом про те, що саме він є диктатором. У тому ж номері видання опублікували колонку британського публіциста з десятьма фактами про війну в Україні, які має запам'ятати кожен американець.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно провести вибори. За його словами, рейтинг популярності Зеленського наразі становить лише 3–4%.

США КДБ Дональд Трамп Казахстан вербування