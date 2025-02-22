Дональд Трамп с Владимиром Путиным. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп является агентом РФ. В 1987 году его завербовал КГБ СССР.

Об этом в пятницу, 21 февраля, заявил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев.

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Мусаев отметил, что в 1987 году сам служил в 6-м Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы этого Управления тогда была вербовка бизнесменов капиталистических стран.

"Именно в том году наше Управление завербовало 40-летнего бизнесмена из США Дональда Трампа под псевдонимом Краснов", — сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана.

Напомним, на обложке New York Post разместили фото Путина с надписью о том, что именно он является диктатором. В том же номере издания опубликовали колонку британского публициста с десятью фактами о войне в Украине, которые должен запомнить каждый американец.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы. По его словам, рейтинг популярности Зеленского сейчас составляет только 3–4%.