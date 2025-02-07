Своїми санкціями проти МКС Трамп хоче помститись за ордер на арешт прем'єра Ізраїля, вважають в CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP



Президент США Дональд Трамп підписав два укази про санкції: один спрямований проти Міжнародного кримінального суду, а другий — проти "антихристиянських упереджень". З останнім поки що залишаються питання і відсутність конкретики.

Про це повідомляє CNN.

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Про які санкції йдеться

Згідно з санкціями, на МКС накладаються фінансові та візові санкції, а саме на "осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуваннях МКС щодо громадян США або союзників США". У CNN це розглядають як спробу покарати цей орган за видачу минулорічних ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, включаючи прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Ордери МКС, які засудив тодішній президент Джо Байден, вимагали арешту Нетаньягу та Галланта за звинуваченнями у військових злочинах і злочинах проти людяності за військові дії Ізраїлю в Газі після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Одночасно МКС домагався арештів вищих лідерів ХАМАС, у тому числі Ях'ї Сінвара, якого пізніше вбили.

Переслідування МКС Нетаньягу також викликало негативну реакцію з боку республіканців і демократів у Конгресі. Минулого місяця Палата представників, контрольована Республіканською партією, прийняла законопроєкт про санкції МКС, але демократи в Сенаті заблокували його ухвалення.

Критики кажуть, що ордери передбачають еквівалентність між лідером головного союзника США та лідером терористичної організації. Хоча ані США, ані Ізраїль не є сторонами МКС, ордери ускладнюють поїздки до будь-якої зі 124 країн, які підписали угоду, які були б змушені арештувати ізраїльських лідерів.

Крім санкцій проти МКС було оголошено про інше виконавче розпорядження Трампа, спрямоване проти "антихристиянських упереджень".

"Сьогодні я підписую розпорядження про призначення нашого генерального прокурора — яка є чудовою людиною, вона стане чудовим генеральним прокурором, Пем Бонді — головою нової цільової групи з викорінення антихристиянських упереджень", — сказав Трамп на заході, приуроченому до Національного молитовного сніданку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН з прав людини. Вслід за Америкою про вихід з організації оголосив Ізраїль.

Також ми писали, що Кіт Келлог заявляв, що у разі досягнення угоди про припинення вогню США хочуть проведення виборів в Україні до кінця цього року.