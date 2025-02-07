Своими санкциями против МУС Трамп хочет отомстить за ордер на арест премьера Израиля, считают в CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP



Президент США Дональд Трамп подписал два указа о санкциях: один направлен против Международного уголовного суда, а второй — против "антихристианских предубеждений". С последним пока что остаются вопросы и отсутствие конкретики.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

О каких санкциях идет речь

Согласно санкциям, на МУС накладываются финансовые и визовые санкции, а именно на "лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США". В CNN это рассматривают как попытку наказать этот орган за выдачу прошлогодних ордеров на арест израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Ордера МУС, которые осудил тогдашний президент Джо Байден, требовали ареста Нетаньяху и Галланта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности за военные действия Израиля в Газе после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Одновременно МУС добивался арестов высших лидеров ХАМАС, в том числе Яхьи Синвара, которого позже убили.

Преследование МУС Нетаньяху также вызвало негативную реакцию со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе. В прошлом месяце Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, приняла законопроект о санкциях МУС, но демократы в Сенате заблокировали его принятие.

Критики говорят, что ордера предусматривают эквивалентность между лидером главного союзника США и лидером террористической организации. Хотя ни США, ни Израиль не являются сторонами МУС, ордера затрудняют поездки в любую из 124 стран, подписавших соглашение, которые были бы вынуждены арестовать израильских лидеров.

Помимо санкций против МУС, было объявлено о другом исполнительном распоряжении Трампа, направленном против "антихристианских предубеждений".

"Сегодня я подписываю распоряжение о назначении нашего генерального прокурора — которая является замечательным человеком, она станет замечательным генеральным прокурором, Пэм Бонди, — главой новой целевой группы по искоренению антихристианских предубеждений", — сказал Трамп на мероприятии, приуроченном к Национальному молитвенному завтраку.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Вслед за Америкой о выходе из организации объявил Израиль.

Также мы писали, что Кит Келлог заявлял, что в случае достижения соглашения о прекращении огня США хотят проведения выборов в Украине до конца этого года.