Ціни на яйця та бекон у США злетіли у рази — Трамп заявив про "зовнішню проблему"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловив обурення через зростання цін на продукти, зокрема на яйця. Вартість продуктів у США зросла в рази.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у неділю, 9 лютого.

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Трамп наголосив, що вартість продовольчих товарів у США досягла рекордних рівнів, а ціни на бекон і яйця зросли у два-три рази.

"Це слово, воно ніби трохи старомодне — продукти. Але продукти — це найбільш точне слово. І ціни на продукти злетіли до небес. Бекон був на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Погляньте на яйця сьогодні — вони подорожчали вдвічі-втричі. Ціни злітають", — сказав американський лідер.

За словами президента США, причиною такої ситуації можуть бути як внутрішні економічні проблеми, так і "невелика зовнішня проблема". Водночас він заявив, що нинішня адміністрація отримала "справжній безлад" у спадок, натякаючи на незадовільну економічну політику попереднього уряду.

"Є деякі проблеми. Можливо, невелика зовнішня проблема з яйцями. Але, знаєте, ми успадкували безлад", — підсумував Трамп.

Повідомлення у Telegram-каналі "Donald Trump українською"

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