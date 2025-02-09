Цены на яйца и бекон в США взлетели в разы — Трамп заявил о "внешней проблеме"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за роста цен на продукты, в частности на яйца. Стоимость продуктов в США выросла в разы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" в воскресенье, 9 февраля.

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Трамп отметил, что стоимость продовольственных товаров в США достигла рекордных уровней, а цены на бекон и яйца выросли в два-три раза.

"Это слово, оно как будто немного старомодное — продукты. Но продукты — это наиболее точное слово. И цены на продукты взлетели до небес. Бекон был на уровнях, которых никто никогда не видел. Посмотрите на яйца сегодня — они подорожали вдвое-втрое. Цены взлетают", — сказал американский лидер.

По словам президента США, причиной такой ситуации могут быть как внутренние экономические проблемы, так и "небольшая внешняя проблема". В то же время он заявил, что нынешняя администрация получила "настоящий беспорядок" в наследство, намекая на неудовлетворительную экономическую политику предыдущего правительства.

"Есть некоторые проблемы. Возможно, небольшая внешняя проблема с яйцами. Но, знаете, мы унаследовали беспорядок", — подытожил Трамп.

Сообщение в Telegram-канале "Donald Trump на украинском"

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