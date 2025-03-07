Трамп пояснив, чому він проти передачі ППО Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче прискорити настання миру в Україні. Він зауважив, що надання допомоги може не посприяти цьому процесу.
Про це американський лідер заявив під час виступу із Овального кабінета.
Чому Трамп не передає Україні ППО
За словами президента США, питання забезпечення України протиповітряною обороною є важливим, але він підкреслив, що для цього необхідно розуміти бажання Росії вести переговори.
"Я повинен знати, що вони хочуть домовитися", — заявив Трамп, коментуючи можливість надання додаткової допомоги Україні.
На його думку, якщо Росія не готова до переговорів, Сполучені Штати повинні переглянути свою стратегію й, можливо, вийти з ситуації.
Нагадаємо, що під час того ж виступу Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.
Також Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною.
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