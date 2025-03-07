Трамп пояснив, чому він проти передачі ППО Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче прискорити настання миру в Україні. Він зауважив, що надання допомоги може не посприяти цьому процесу.

Про це американський лідер заявив під час виступу із Овального кабінета.

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За словами президента США, питання забезпечення України протиповітряною обороною є важливим, але він підкреслив, що для цього необхідно розуміти бажання Росії вести переговори.

"Я повинен знати, що вони хочуть домовитися", — заявив Трамп, коментуючи можливість надання додаткової допомоги Україні.

На його думку, якщо Росія не готова до переговорів, Сполучені Штати повинні переглянути свою стратегію й, можливо, вийти з ситуації.

Нагадаємо, що під час того ж виступу Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США та майбутні зміни в тарифній політиці країни.

Також Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданими між США та Україною.