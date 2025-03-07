Трамп объяснил, почему он против передачи ПВО Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет ускорить наступление мира в Украине. Он отметил, что оказание помощи может не поспособствовать этому процессу.

Об этом американский лидер заявил во время выступления из Овального кабинета.

Читайте также:

Почему Трамп не передает Украине ПВО

По словам президента США, вопрос обеспечения Украины противовоздушной обороной является важным, но он подчеркнул, что для этого необходимо понимать желание России вести переговоры.

"Я должен знать, что они хотят договориться", — заявил Трамп, комментируя возможность предоставления дополнительной помощи Украине.

По его мнению, если Россия не готова к переговорам, Соединенные Штаты должны пересмотреть свою стратегию и, возможно, выйти из ситуации.

Напомним, что во время того же выступления Трамп сделал заявление, в котором обсудил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны.

Также Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданными между США и Украиной.