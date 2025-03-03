Голова Мінохорони здоров'я США Кеннеді-молодший лише рекомендував щеплення від кору, а ще він є відомим антиваксером

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший. Фото: Reuters

У Техасі значно збільшилась кількість захворювань на кір, і тепер зафіксовано майже 150 випадків серед людей без щеплення. Одна нещеплена дитина померла. Цікаво, що кір у США подолали ще у 2000 році, за часів обов'язкової вакцинації. Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який є затятим антиваксером, нарешті порекомендував батькам "проконсультуватись з лікарями щодо щеплення від хвороби".

Про це інформує CNN, яке наводить дикі заяви Кеннеді-молодшого на тему здоров'я, ще до того, як він обійняв посаду.

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Що заявив Кеннеді-молодший

Як голові відомства, що відповідає за здоров'я громадян, Кеннеді-молодший написав у своїй статті для республіканського Fox News, що батьки повинні проконсультуватися з медичними працівниками, "щоб зрозуміти їхні варіанти отримання вакцини MMR" для своїх дітей.

Кеннеді прямо не рекомендував вакцину, але сказав, що спалах є "закликом до дій для всіх нас, щоб підтвердити нашу відданість громадському здоров’ю".

"Рішення про вакцинацію є особистим", — написав Кеннеді.

Шалені вислови Кеннеді-молодшого

CNN наводить приклади просто шалених висловлювань теперішнього голови Мінохорони здоров'я США, які він робив раніше. Ці заяви навіть розбирались 1 лютого 2025 року на сенатському комітеті перед тим, як Кеннеді-молодший обійняв посаду.

Наприклад, під час засідання комітету з'ясувалось, що окрім своєї антиваксерської позиції теперішній голова Мінохорони здоров'я США вважає, що африканський СНІД — це зовсім інша хвороба, ніж західний.

А ще Кеннеді-молодший порівняв роботу Центрів контролю та профілактики захворювань США з "нацистськими таборами смерті". А ще натякав, що вплив пестицидів призводить до того, що діти стають трансгендерами.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск, який нібито очолює Департамент ефективності (DOGE) при адміністрації Трампа, відверто заявив, що залишив без фінансування програму щеплень від лихоманки Ебола.

А ще стало відомо, що в Україні у березні та квітні очікується збільшення захворюваності на грип. У цей час не пізно зробити щеплення, головне — провести вакцинацію до зараження вірусом.