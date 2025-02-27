Через вказівку Маска припинили фінансування USAID по програмі вакцинації від Еболи

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters

Мільярдер Ілон Маск, який нібито очолює Департамент ефективності (DOGE) при адміністрації Трампа, відверто заявив, що залишив без фінансування програм щеплень від лихоманки Ебола. Це сталось через скорочення державних надходжень в рамках проєкту USAID.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Виступаючи перед адміністрацією Трампа Маск зазначив, що його департамент DOGE має діяти дуже швидко, щоб кожного дня США могли заощаджувати в бюджеті чотири мільярди доларів. Через такий швидкий темп можуть траплятись помилки.

"Наприклад, нещодавно ми випадково скасували фінансування USAID по програмі вакцинації від Еболи. Сподіваюсь, ніхто не хоче захворіти лихоманкою Ебола. Тому ми швидко відновили фінансування і перерви у дослідженнях та програмі вакцинації не відбулось", — заявив Маск.

Він зазначив, що його департамент не може бути повністю ідеальним, тому і трапляються подібні помилки. Але головне, що такі помилки відразу виправляються.

Раніше стало відомо, що через скандальні політичні заяви Маска у Європи наполовину впав рівень продажів Tesla. При цьому реалізація електрокарів в цілому зросла на 37%.

Також через вказівку Ілона Маска у Сполучених Штатах Америки федеральні службовці повинні звітувати про свою роботу. У випадку ігнорування, їм загрожує звільнення.