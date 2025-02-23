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Федеральні службовці США повинні звітувати про роботу, — Маск

23 лютого 2025 10:57
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп наказав федеральним службовцям звітувати про роботу — деталі від Маска
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

У Сполучених Штатах Америки федеральні службовці повинні звітувати про свою роботу. У випадку ігнорування, їм загрожує звільнення.

Про це повідомляють CNN та Ілон Маск у соцмережі X у неділю, 23 лютого.

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На електронні адреси урядовців почали надходити листи з темою "Що ти робив минулого тижня?".

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Листи, які надходять на електронні скриньки. Фото: CNN

Офіс управління персоналом вимагає до кінця понеділка надіслати перелік з п'яти досягнень за тиждень та передати копію звіту керівнику. Крім того, інформацію під грифом "таємно" розкривати не потрібно.

Ілон Маск заявив, що розсилки надходять за дорученням лідера США Дональда Трампа.

"Усі федеральні службовці мають пояснити, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінено як відставка", — повідомив він.

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Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп закликав Маска до "агресивніших" кроків, зокрема щодо скорочення державних витрат у США.

Також Маск зробив ще одну суперечливу заяву щодо України, звинувативши країну в небажанні завершити війну.

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