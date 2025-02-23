Трамп приказал федеральным служащим отчитываться о работе — детали от Маска

Федеральные служащие США должны отчитываться о работе, — Маск
В Соединенных Штатах Америки федеральные служащие должны отчитываться о своей работе. В случае игнорирования, им грозит увольнение.
Об этом сообщают CNN и Илон Маск в соцсети X в воскресенье, 23 февраля.
Отчет об эффективности
На электронные адреса чиновников начали поступать письма с темой "Что ты делал на прошлой неделе?".
Офис управления персоналом требует до конца понедельника прислать перечень из пяти достижений за неделю и передать копию отчета руководителю. Кроме того, информацию под грифом "секретно" раскрывать не нужно.
Илон Маск заявил, что рассылки поступают по поручению лидера США Дональда Трампа.
"Все федеральные служащие должны объяснить, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как отставка", — сообщил он.
Напомним, Трамп призвал Маска к "более агрессивным" шагам, в частности по сокращению государственных расходов в США.
Также Маск сделал еще одно противоречивое заявление относительно Украины, обвинив страну в нежелании завершить войну.
Читайте Новини.LIVE!