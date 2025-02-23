Трамп приказал федеральным служащим отчитываться о работе — детали от Маска

Илон Маск. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Соединенных Штатах Америки федеральные служащие должны отчитываться о своей работе. В случае игнорирования, им грозит увольнение.

Об этом сообщают CNN и Илон Маск в соцсети X в воскресенье, 23 февраля.

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На электронные адреса чиновников начали поступать письма с темой "Что ты делал на прошлой неделе?".

Письма, которые поступают на электронные ящики. Фото: CNN

Офис управления персоналом требует до конца понедельника прислать перечень из пяти достижений за неделю и передать копию отчета руководителю. Кроме того, информацию под грифом "секретно" раскрывать не нужно.

Илон Маск заявил, что рассылки поступают по поручению лидера США Дональда Трампа.

"Все федеральные служащие должны объяснить, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как отставка", — сообщил он.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, Трамп призвал Маска к "более агрессивным" шагам, в частности по сокращению государственных расходов в США.

Также Маск сделал еще одно противоречивое заявление относительно Украины, обвинив страну в нежелании завершить войну.