Из-за указания Маска прекратили финансирование USAID по программе вакцинации от Эболы

Маск едва не оставил США без вакцин от Эболы — что произошло
Миллиардер Илон Маск, который якобы возглавляет Департамент эффективности (DOGE) при администрации Трампа, откровенно заявил, что оставил без финансирования программ прививок от лихорадки Эбола. Это произошло из-за сокращения государственных поступлений в рамках проекта USAID.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Почему прививки от лихорадки Эбола остались без финансирования
Выступая перед администрацией Трампа Маск отметил, что его департамент DOGE должен действовать очень быстро, чтобы каждый день США могли экономить в бюджете четыре миллиарда долларов. Из-за такого быстрого темпа могут случаться ошибки.
"Например, недавно мы случайно отменили финансирование USAID по программе вакцинации от Эболы. Надеюсь, никто не хочет заболеть лихорадкой Эбола. Поэтому мы быстро восстановили финансирование и перерыва в исследованиях и программе вакцинации не произошло", — заявил Маск.
Он отметил, что его департамент не может быть полностью идеальным, поэтому и случаются подобные ошибки. Но главное, что такие ошибки сразу исправляются.
Ранее стало известно, что из-за скандальных политических заявлений Маска у Европы наполовину упал уровень продаж Tesla. При этом реализация электрокаров в целом выросла на 37%.
Также из-за указания Илона Маска в Соединенных Штатах Америки федеральные служащие должны отчитываться о своей работе. В случае игнорирования, им грозит увольнение.
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