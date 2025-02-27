Из-за указания Маска прекратили финансирование USAID по программе вакцинации от Эболы

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск, который якобы возглавляет Департамент эффективности (DOGE) при администрации Трампа, откровенно заявил, что оставил без финансирования программ прививок от лихорадки Эбола. Это произошло из-за сокращения государственных поступлений в рамках проекта USAID.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Выступая перед администрацией Трампа Маск отметил, что его департамент DOGE должен действовать очень быстро, чтобы каждый день США могли экономить в бюджете четыре миллиарда долларов. Из-за такого быстрого темпа могут случаться ошибки.

"Например, недавно мы случайно отменили финансирование USAID по программе вакцинации от Эболы. Надеюсь, никто не хочет заболеть лихорадкой Эбола. Поэтому мы быстро восстановили финансирование и перерыва в исследованиях и программе вакцинации не произошло", — заявил Маск.

Он отметил, что его департамент не может быть полностью идеальным, поэтому и случаются подобные ошибки. Но главное, что такие ошибки сразу исправляются.

Ранее стало известно, что из-за скандальных политических заявлений Маска у Европы наполовину упал уровень продаж Tesla. При этом реализация электрокаров в целом выросла на 37%.

Также из-за указания Илона Маска в Соединенных Штатах Америки федеральные служащие должны отчитываться о своей работе. В случае игнорирования, им грозит увольнение.