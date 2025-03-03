Глава Минздрава США Кеннеди-младший только рекомендовал прививки от кори, а еще он является известным антиваксером

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Фото: Reuters

В Техасе значительно увеличилось количество заболеваний корью, и теперь зафиксировано почти 150 случаев среди людей без прививки. Один непривитый ребенок умер. Интересно, что корь в США победили еще в 2000 году, во времена обязательной вакцинации. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, который является ярым антиваксером, наконец порекомендовал родителям "проконсультироваться с врачами относительно прививки от болезни".

Об этом информирует CNN, которое приводит дикие заявления Кеннеди-младшего на тему здоровья, еще до того, как он занял должность.

Читайте также:

Что заявил Кеннеди-младший

Как глава ведомства, отвечающего за здоровье граждан, Кеннеди-младший написал в своей статье для республиканского Fox News, что родители должны проконсультироваться с медицинскими работниками, "чтобы понять их варианты получения вакцины MMR" для своих детей.

Кеннеди прямо не рекомендовал вакцину, но сказал, что вспышка является "призывом к действиям для всех нас, чтобы подтвердить нашу приверженность общественному здоровью".

"Решение о вакцинации является личным", — написал Кеннеди.

Безумные высказывания Кеннеди-младшего

CNN приводит примеры просто безумных высказываний нынешнего главы Минздрава США, которые он делал раньше. Эти заявления даже разбирались 1 февраля 2025 года на сенатском комитете перед тем, как Кеннеди-младший занял должность.

Например, во время заседания комитета выяснилось, что кроме своей антиваксерской позиции нынешний глава Минздрава США считает, что африканский СПИД — это совсем другая болезнь, чем западный.

А еще Кеннеди-младший сравнил работу Центров контроля и профилактики заболеваний США с "нацистскими лагерями смерти". А еще намекал, что влияние пестицидов приводит к тому, что дети становятся трансгендерами.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск, который якобы возглавляет Департамент эффективности (DOGE) при администрации Трампа, откровенно заявил, что оставил без финансирования программу прививок от лихорадки Эбола.

А еще стало известно, что в Украине в марте и апреле ожидается увеличение заболеваемости гриппом. В это время не поздно сделать прививку, главное — провести вакцинацию до заражения вирусом.