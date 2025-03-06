США залишили ППО в Україні без інформації про запуск ракет

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та інші військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення передачі Україні розвідувальної інформації та тимчасове замороження військової допомоги. За даними американських чиновників, це є частиною тиску на Київ, який має примусити українську владу повернутися до переговорів із Росією.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Як повідомляє кореспондент The Economist Олівер Керрол, близько 14:00 за київським часом США відключили для України "головне джерело інформації для повітряних тривог". Це означає, що українські військові більше не отримують критично важливі дані про запуски російських ракет і безпілотників.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians” — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 5, 2025

"Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", — наводить Керрол слова свого анонімного співрозмовника в Києві.

Раніше під скорочення також потрапила інформація, необхідна для ефективного використання HIMARS. Крім того, Україна більше не має доступу до даних у реальному часі для завдання далекобійних ударів по російських цілях.

Трамп тисне на Зеленського і висуває свої вимоги до уряду України

Як стало відомо, адміністрація Трампа не лише вимагає від президента Володимира Зеленського повернутися до переговорів із Росією, а й висуває умови щодо змін у складі уряду України. Білий дім наполягає на усуненні чиновників, яких вважає противниками мирних домовленостей.

Також серед вимог Вашингтона — підписання угоди, яка б надала США доступ до прав на видобуток корисних копалин в Україні.

Попри те, що США здійснюють тиск на Київ, аналогічних заходів щодо Росії Білий дім не впроваджує. РФ продовжує щоденні обстріли українських міст, однак Вашингтон не висунув жодних умов Кремлю для припинення атак.

Чи можуть США скасувати таке рішення

Директор ЦРУ Джон Реткліфф та радник з національної безпеки Майкл Волтц підтвердили припинення розвідувальної підтримки. Водночас вони зазначили, що ця пауза може бути короткотривалою, якщо Україна погодиться на мирні переговори.

Рішення адміністрації Трампа вже викликало хвилю критики у США. Так член Комітету з питань розвідки Палати представників, конгресмен Джим Хаймс наголосив, що розвідувальна співпраця між Вашингтоном і Києвом рятувала життя українських військових і цивільних.

"Припинення допомоги у боротьбі з путінською агресією є неприйнятним, а відмова надавати розвіддані, які можуть врятувати життя, — це просто аморально", — заявив він.

Очікується, що демократичні лідери в Конгресі можуть ініціювати перегляд цього рішення та вимагати відновлення військової підтримки України.

Нагадаємо, у ЦРУ підтвердили інформацію, що США припинили обмін розвідданими з Україною.

Аналітики Інституту дослідження війни назвали наслідки від скасування обміну розвідувальними даними між Україною та США.

Зазначимо, що вчора, 5 березня, стало відомо, що Верховний суд США не задовольнив запит президента Дональда Трампа щодо заморожування 2 мільярдів доларів за програмою USAID.