Верховний суд США наказав Трампу розморозити кошти USAID — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Верховний суд США відхилив запит президента Дональда Трампа щодо заморожування 2 мільярдів доларів, призначених для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тепер уряд зобов’язаний виплатити ці кошти іноземним гуманітарним організаціям за надані послуги.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Верховний суд США завдав удару по заморожуванню іноземної допомоги президентом Дональдом Трампом... Гуманітарні організації стверджують, що їм терміново потрібні гроші, оскільки заморожування фінансування зриває сотні проєктів, змушує партнерські організації USAID звільняти або скорочувати тисячі американських працівників і наражає людей, які залежать від допомоги, ризику хвороб та смерті", — йдеться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що рішення Верховного суду вказує на його готовність протистояти Трампу. Зокрема, суд обмежує його спроби "радикально перебудувати уряд та зменшити витрати", навіть у тих галузях, де Конгрес уже виділив фінансування.

"Рішення також свідчить про те, що суд у деяких випадках готовий підтримувати рішення суддів нижчої інстанції. У разі якщо вони роблять висновок, що адміністрація може порушувати закон", — зазначили аналітики.

Водночас, зазначили вони, це рішення стало першим важливим кроком Верховного суду щодо політики Трампа після його інавгурації 20 січня. Загалом проти його рішень уже подано більше 100 позовів.

Одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп призупинив фінансування USAID на 90 днів для проведення аудиту. Через це було зупинено виплати за всіма програмами агентства, за винятком "критичних гуманітарних місій". На фоні цього близько сотні співробітників були відправлені у неоплачувані відпустки або звільнені. Офіційно було оголошено, що агентство стало частиною Державного департаменту, і його очолив особисто держсекретар Марк Рубіо.

Одночасно мільярдер і союзник Трампа, голова Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск, оголосив про можливе закриття USAID. 3 лютого Маск повідомив, що американська адміністрація "перебуває у процесі закриття USAID" і підкреслив, що Трамп "повністю підтримує" це рішення.

Серед заморожених проєктів в Україні були підтримка шкіл та допомога в сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про невідкладну допомогу матерям та вакцинацію дітей, як повідомляли співробітники USAID.

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора USAID Пола Мартіна. Звільнення відбулося через день після публікації критичного звіту про наслідки скорочення міжнародної допомоги.

Також стало відомо, що ще кількома днями раніше Трамп виступив із різкою критикою USAID, заявивши, що організація витрачала кошти на "жахливі речі" і допускала корупційні схеми.