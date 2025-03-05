Верховный суд США приказал Трампу разморозить средства USAID - СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Верховный суд США отклонил запрос президента Дональда Трампа о замораживании 2 миллиардов долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID). Теперь правительство обязано выплатить эти средства иностранным гуманитарным организациям за оказанные услуги.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Верховный суд США нанес удар по замораживанию иностранной помощи президентом Дональдом Трампом... Гуманитарные организации утверждают, что им срочно нужны деньги, поскольку замораживание финансирования срывает сотни проектов, заставляет партнерские организации USAID увольнять или сокращать тысячи американских работников и подвергает людей, которые зависят от помощи, риску болезней и смерти", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что решение Верховного суда указывает на его готовность противостоять Трампу. В частности, суд ограничивает его попытки "радикально перестроить правительство и уменьшить расходы", даже в тех областях, где Конгресс уже выделил финансирование.

"Решение также свидетельствует о том, что суд в некоторых случаях готов поддерживать решения судей низшей инстанции. В случае если они делают вывод, что администрация может нарушать закон", — отметили аналитики.

В то же время, отметили они, это решение стало первым важным шагом Верховного суда в отношении политики Трампа после его инаугурации 20 января. В целом против его решений уже подано более 100 исков.

Сразу после своей инаугурации Дональд Трамп приостановил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Из-за этого были остановлены выплаты по всем программам агентства, за исключением "критических гуманитарных миссий". На фоне этого около сотни сотрудников были отправлены в неоплачиваемые отпуска или уволены. Официально было объявлено, что агентство стало частью Государственного департамента, и его возглавил лично госсекретарь Марк Рубио.

Одновременно миллиардер и союзник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, объявил о возможном закрытии USAID. 3 февраля Маск сообщил, что американская администрация "находится в процессе закрытия USAID" и подчеркнул, что Трамп "полностью поддерживает" это решение.

Среди замороженных проектов в Украине были поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения. В частности, речь шла о неотложной помощи матерям и вакцинации детей, как сообщали сотрудники USAID.

Напомним, что около двух недель назад президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора USAID Пола Мартина. Увольнение произошло через день после публикации критического отчета о последствиях сокращения международной помощи.

Также стало известно, что еще несколькими днями ранее Трамп выступил с резкой критикой USAID, заявив, что организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.