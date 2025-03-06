США оставили ПВО в Украине без информации о запуске ракет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и другие военные. Фото: Генштаб ВСУ

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении передачи Украине разведывательной информации и временном замораживании военной помощи. По данным американских чиновников, это является частью давления на Киев, которое должно заставить украинскую власть вернуться к переговорам с Россией.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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Как сообщает корреспондент The Economist Оливер Кэррол, около 14:00 по киевскому времени США отключили для Украины "главный источник информации для воздушных тревог". Это означает, что украинские военные больше не получают критически важные данные о запусках российских ракет и беспилотников.

Америка обрезала ключевое intel звено для оповещений в 2 часа дня по Киеву. До этого: данные о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в режиме реального времени для ударов на дальние расстояния. "Трамп хотел поблагодарить", - говорит источник, - "Мы будем писать это на могилах погибших украинцев" - Оливер Кэрролл (@olliecarroll) 5 марта 2025 года

"Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", — приводит Кэрролл слова своего анонимного собеседника в Киеве.

Ранее под сокращение также попала информация, необходимая для эффективного использования HIMARS. Кроме того, Украина больше не имеет доступа к данным в реальном времени для нанесения дальнобойных ударов по российским целям.

Трамп давит на Зеленского и выдвигает свои требования к правительству Украины

Как стало известно, администрация Трампа не только требует от президента Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, но и выдвигает условия относительно изменений в составе правительства Украины. Белый дом настаивает на устранении чиновников, которых считает противниками мирных договоренностей.

Также среди требований Вашингтона — подписание соглашения, которое бы предоставило США доступ к правам на добычу полезных ископаемых в Украине.

Несмотря на то, что США оказывают давление на Киев, аналогичные меры в отношении России Белый дом не вводит. РФ продолжает ежедневные обстрелы украинских городов, однако Вашингтон не выдвинул никаких условий Кремлю для прекращения атак.

Могут ли США отменить такое решение

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Волтц подтвердили прекращение разведывательной поддержки. В то же время они отметили, что эта пауза может быть кратковременной, если Украина согласится на мирные переговоры.

Решение администрации Трампа уже вызвало волну критики в США. Так член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, конгрессмен Джим Хаймс отметил, что разведывательное сотрудничество между Вашингтоном и Киевом спасало жизни украинских военных и гражданских.

"Прекращение помощи в борьбе с путинской агрессией неприемлемо, а отказ предоставлять разведданные, которые могут спасти жизни, — это просто аморально", — заявил он.

Ожидается, что демократические лидеры в Конгрессе могут инициировать пересмотр этого решения и требовать восстановления военной поддержки Украины.

Напомним, в ЦРУ подтвердили информацию, что США прекратили обмен разведданными с Украиной.

Аналитики Института исследования войны назвали последствия от отмены обмена разведывательными данными между Украиной и США.

Отметим, что вчера, 5 марта, стало известно, что Верховный суд США не удовлетворил запрос президента Дональда Трампа по замораживанию 2 миллиардов долларов по программе USAID.