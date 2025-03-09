Падіння фондового ринку США - Трамп відреагував

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки значно впав фондовий ринок, що викликало занепокоєння серед акціонерів. Зокрема, це сталося через введення великих тарифів на імпортні товари.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News прокоментував падіння акцій, передає Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Реакція Трампа на фондовий ринок

Журналістка телеканалу зазначила, що у США тепер вводяться мита, а фондовий ринок упав. Вона запитала в Трампа, чи це він мав на увазі, коли казав про "великі збої".

"Ну, не сильно він упав. Слухайте, я маю побудувати сильну країну, ви насправді не повинні дивитися на фондовий ринок. Якщо ви подивитеся на Китай, вони мають плани на 100 років", — сказав президент США.

Падіння фондового ринку в США

Відомо, що політика Трампа суттєво вплинула на нещодавнє падіння фондового ринку США — адміністрація запровадила значні імпортні тарифи, зокрема 25% на товари з Мексики та Канади та 10% на китайські товари. Це спричинило побоювання щодо зростання інфляції та можливого уповільнення економіки.

Крім того, американський президент реалізує політику "шокової терапії" для швидкого перетворення економіки США, що впливає на фінансові ринки та підвищує ризик падіння.

Як пише Financial Times, разом ці факти сприяли зниженню фондових індексів S&P 500, Dow Jones та Nasdaq на початку березня 2025 року.

Нагадаємо, Трамп сказав американцям "закрити рот", коментуючи здорожчання яєць в магазинах країни.

Днями США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини, однак це не вплине на відновлення допомоги та обміну розвідданими між країнами.