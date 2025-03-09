У ЗМІ відповіли, чи відновлять США допомогу Україні після угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не збирається відновлювати допомогу Україні та обмін розвідувальними даними взамін на підписання угоди про корисні копалини. Він хоче побачити готовність президента України Володимира Зеленського "піти на територіальні поступки".

Про це пише NBC News у неділю, 9 березня.

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За словами представника адміністрації США та ще одного американського посадовця, Трамп "у приватному порядку" довів до відома помічників, що підписання угоди про корисні копалини з Україною "буде недостатньо" для відновлення допомоги й обміну розвідданими.

Президент США хоче побачити зміни з боку Зеленського щодо мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки Росії. Також він має "зробити певний рух" у напрямку виборів в Україні та, ймовірно, піти у відставку.

"Під час зустрічей у Саудівській Аравії наступного тижня ми сподіваємося почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", — сказав речник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Г'юз.

Нагадаємо, вчора США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків.

Також раніше Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін користується обмеженням обміну розвідданих між Україною та США.