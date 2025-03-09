В СМИ ответили, возобновят ли США помощь Украине после соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не собирается возобновлять помощь Украине и обмен разведывательными данными взамен на подписание соглашения о полезных ископаемых. Он хочет увидеть готовность президента Украины Владимира Зеленского "пойти на территориальные уступки".

Об этом пишет NBC News в воскресенье, 9 марта.

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По словам представителя администрации США и еще одного американского чиновника, Трамп "в частном порядке" довел до сведения помощников, что подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной "будет недостаточно" для возобновления помощи и обмена разведданными.

Президент США хочет увидеть изменения со стороны Зеленского в отношении мирных переговоров, в частности, готовность пойти на уступки России. Также он должен "сделать определенное движение" в направлении выборов в Украине и, вероятно, уйти в отставку.

"Во время встреч в Саудовской Аравии на следующей неделе мы надеемся услышать больше положительных сдвигов, которые, надеемся, в конце концов положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — сказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Напомним, вчера США приостановили доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам.

Также ранее Трамп признал, что президент России Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданных между Украиной и США.