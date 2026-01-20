Год после инаугурации Трампа — почему не завершил войну в Украине за 24 часа

Дональд Трамп в кабинете. Фото: Reuters

Ровно год назад, 20 января 2025 года, состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. В речи он заявил, что во время его каденции США сосредоточатся на прекращении всех войн, которые есть в мире. Также во время избирательной кампании Трамп не раз обещал, что остановит войну в Украине за 24 часа.

Новини.LIVE рассказывают, какие обещания дал Украине Трамп и чем теперь он оправдывает невозможность завершить войну.

Предвыборные обещания Трампа

Сразу после своего переизбрания президентом Трамп заявил, что завершит войны в мире, в том числе и в Украине.

"Я хорошо знаю Зеленского (президента Украины — ред.). Я хорошо знаю Путина (российского диктатора — ред.). Это будет легко", — подчеркивал он.

На каком этапе завершение войны в Украине сейчас

24 часа прошли год назад, но война так и не завершилась. Кроме того, быстрого результата не дали и дипломатические усилия.

В частности, стороны до сих пор не пришли к согласию относительно мирного плана.

Если в начале 2025 года от Трампа звучали оптимистичные сигналы, то уже весной началась критика в адрес Украины.

Речь Дональда Трампа. Фото: Reuters

Быстрое завершение войны, которое пообещал Трамп, оборачивается для Украины давлением на уступки, которое может иметь долгие последствия. Более того, некоторые из таких требований играют на руки России.

Трамп убежден, что выборы в Украине должны состояться даже во время войны, несмотря на то, что это запрещает Основной закон. Также президент США подталкивает Украину к территориальным уступкам и отказу от членства в НАТО.

Добавим, что в 2023 году Дональд Трамп заявлял, что позволил бы Путину оккупировать часть Украины для мира.

А в ноябре 2024 года The Wall Street Journal обнародовал очерки мирного плана Дональда Трампа, которым поделился анонимный источник. Тогда стало известно, что одной из идей новоизбранного президента по окончанию войны является замораживание конфликта.

Кто виноват в продолжающейся войне в Украине — версия Трампа

По мнению Трампа, полномасштабная война РФ против Украины в феврале 2022 года и нападение ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года никогда бы не состоялись, если бы он занимал пост президента.

По словам президента США, вина лежит на его предшественнике Джо Байдене.

"Лживый Джо Байден втянул нас в настоящую "неприятность" с Россией, но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей бессмысленно погибли, и их будет гораздо больше, если мы не заключим и не подпишем соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией", — отмечал он.

Более того, недавно Трамп заявил, что миру в Украине мешает Зеленский. По его словам, Путин якобы готов завершить свою войну.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор решили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Перекладывание вины Трампом может повлиять на общественное мнение в США и за рубежом, уменьшая давление на Россию как агрессора.

Почему Трамп не завершил войну в Украине

В марте 2025 года, спустя почти два месяца после инаугурации, Трамп заявил, что слова об окончании войны в Украине за 24 часа "были шуткой".

Уже в июле он отметил, что не знает, сможет ли завершить войну России против Украины.

"Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет... Мы помогли многим странам. Ситуация с Украиной — это соглашение Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить", — добавил Трамп.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать завершения войны в Украине, ведь Соединенные Штаты Америки не хотят этого таким образом, чтобы вознаграждать агрессора.

Война в Украине до сих пор не завершена, однако президент США пообещал сильные гарантии безопасности.

Итак, обещание завершить войну за 24 часа было предвыборным популизмом, ведь конфликт в Украине является сложным. Даже опытные дипломаты и военные эксперты оценивали бы такую задачу как нереальную.

Как Трамп пытается угодить Путину

В мае, после разговора с Путиным, Трамп четко дал понять европейским партнерам, что не намерен участвовать в новой волне санкций против Кремля, которую инициируют страны ЕС и Великобритания.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Теперь же стало известно, что мирный план, который США представили Украине как свой, по некоторым данным, предварительно был согласован в России.

Кроме того, американский лидер не считает необходимым применение силового сценария в отношении лидера РФ Владимира Путина, как вот к главе Венесуэлы Николасу Мадуро.

Спустя год после своих обещаний закончить войну, Трамп признал, что Путин убивает слишком много людей. Он даже распространил статью New York Post, где диктатора Путина назвали главным препятствием для завершения войны, а "атаку" на его резиденцию — циничной выдумкой.

В декабре во время выступления перед прессой американский лидер признался, что его объединил с Путиным общий опыт преодоления обвинений в заговоре.

В конце концов 16 января 2026 года Трамп заявил о создании "Совета мира". 19 января стало известно, что приглашение на вступление в него получил Путин.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что может сделать Трамп, если Путин все-таки не согласится на перемирие. По его словам, Трамп должен действовать жестко. Он может даже захватить корабли с санкционной российской нефтью.

Восхваление Трампа

Зато Трамп часто пытается доказать миру, что он всему голова и за ним решающее слово. В частности, недавно он отметил, что у Зеленского нет карт.

"У него есть только одно — Дональд Трамп. Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", — добавил американский президент.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кроме того, по словам Трампа, если бы не он, то Россия захватила бы всю Украину. И именно за ним будет финальное решение по завершению войны.

Конфликт с участием Трампа в других странах

Напомним, недавно Трамп приказал спецназовцам подготовить план возможного вторжения в Гренландию. Известно, что США рассматривают несколько сецнариев.

12 января стало известно, что в Конгрессе США появился законопроект об аннексии Гренландии.

Непростая ситуация и в Венесуэле. 3 января Трамп приказал ударить по объектам в стране. Впоследствии стало известно, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. президента Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны. Теперь их судят.

Против Мадуро выдвинуты следующие обвинения: заговор с наркотерроризмом, заговор по импорту кокаина, владение автоматическим оружием и взрывными устройствами и заговор с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против США.

После этого вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о готовности диалога с США. Однако Трамп не исключил повторной военной операции в Венесуэле.

В то же время Трампу удалось урегулировать войну в Секторе Газа.

Также Трамп раскрыл планы относительно Мексики и Кубы.