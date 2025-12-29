Видео
Главная Новости дня Сблизились на теме фейков — Трамп об отношениях с Путиным

Сблизились на теме фейков — Трамп об отношениях с Путиным

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 03:44
Трамп заявил, что скандал с вмешательством в выборы сблизил его с Путиным
Трамп и Путин на Аляске. Фото: Reuters

Скандал вокруг вмешательства России в выборы в США не помешал, а помог. Дональд Трамп сделал парадоксальное заявление относительно своих отношений с Владимиром Путиным. Во время выступления перед прессой американский лидер признался: совместный опыт преодоления обвинений в сговоре фактически объединил их.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Фейки как фундамент дружбы

На пресс-конференции Трамп снова вспомнил события 2016 года. Именно тогда он одержал свою первую победу, которая сопровождалась громкими расследованиями спецслужб. Президент США настаивает: никакого заговора не было. Он называет те события "фейками о России".

"Мы вместе прошли через эту мистификацию о России. Я очень хорошо с ним ладил, несмотря на фейки, которые были полной ложью", — заявил Трамп.

По его логике, совместное давление медиа и следственных органов создало почву для взаимопонимания между Вашингтоном и Москвой в тот период.

Что говорит разведка

Стоит напомнить контекст. Команда Трампа годами пыталась нивелировать результаты расследования, которое омрачило начало его первого срока.

Однако американские спецслужбы имеют другую версию. Официальная оценка разведки США утверждает: Москва активно и сознательно пыталась помочь Трампу победить на выборах.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел это дело, не смог найти достаточно доказательств прямого сговора штаба республиканца с россиянами, чтобы выдвинуть обвинения, но и не снял всех вопросов относительно российского влияния.

Ранее Трамп ответил, согласилась ли Россия на перемирие на время возможного проведения референдума в Украине.

Добавим, что свои надежды относительно завершения работы над мирным соглашением выразил и Владимир Зеленский. По его мнению, все может решиться в январе.

владимир путин выборы Дональд Трамп фейки политики
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
