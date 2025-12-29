Трамп заявив, що скандал із втручанням у вибори зблизив його з Путіним

Трамп та Путін на Алясці. Фото: Reuters

Скандал навколо втручання Росії у вибори в США не завадив, а допоміг. Дональд Трамп зробив парадоксальну заяву щодо своїх стосунків із Володимиром Путіним. Під час виступу перед пресою американський лідер зізнався: спільний досвід подолання звинувачень у змові фактично об'єднав їх.

Фейки як фундамент дружби

На пресконференції Трамп знову згадав події 2016 року. Саме тоді він здобув свою першу перемогу, яка супроводжувалася гучними розслідуваннями спецслужб. Президент США наполягає: жодної змови не було. Він називає ті події "фейками про Росію".

"Ми разом пройшли через цю містифікацію про Росію. Я дуже добре з ним ладнав, попри фейки, що були повною брехнею", — заявив Трамп.

За його логікою, спільний тиск медіа та слідчих органів створив ґрунт для взаєморозуміння між Вашингтоном та Москвою в той період.

Що каже розвідка

Варто нагадати контекст. Команда Трампа роками намагалася нівелювати результати розслідування, яке затьмарило початок його першого терміну.

Проте американські спецслужби мають іншу версію. Офіційна оцінка розвідки США стверджує: Москва активно і свідомо намагалася допомогти Трампу перемогти на виборах.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який вів цю справу, не зміг знайти достатньо доказів прямої змови штабу республіканця з росіянами, щоб висунути звинувачення, але й не зняв усіх питань щодо російського впливу.

Раніше Трамп відповів, чи погодилася Росія на перемир'я на час можливого проведення референдуму в Україні.

Додамо, що свої сподівання щодо завершення роботи над мирною угодою висловив і Володимир Зеленський. На його думку, все може вирішитися в січні.