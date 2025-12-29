Чи буде перемир'я для проведення референдуму в Україні — Трамп відповів

Трамп відповів, чи погодилася РФ припинити вогонь для референдуму
Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:37
термінова новина
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не погодилася припинити вогонь для проведення референдуму в Україні.
Про це Дональд Трамп повідомив на пресконференції з Володимиром Зеленським 28 грудня.
Реклама
Читайте також:
"Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію", — зазначив Трамп.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама