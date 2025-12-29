Чи буде перемир'я для проведення референдуму в Україні — Трамп відповів

термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не погодилася припинити вогонь для проведення референдуму в Україні.

Про це Дональд Трамп повідомив на пресконференції з Володимиром Зеленським 28 грудня.

"Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію", — зазначив Трамп.