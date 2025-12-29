Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін хоче відновити Україну — чим допоможе за словами Трампа

Путін хоче відновити Україну — чим допоможе за словами Трампа

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:37
Лідер США вважає, що Путін зацікавлений у допомозі Україні — буде продавати дешеву енергетику
Термінова новина

На конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп оголосив про бажання диктатора Путіна допомогти у відновленні України. Лідер США заявив, що Путін "бачить Україну успішною".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чим хоче допомогти Путін

За словами американського президента, Путін буде дуже щирим і щедрим щодо успіху України. Зокрема це стосується питання енергетики. За словами Трампа, допомога буде у вигляді продажу енергоресурсів за низькою ціною.

"Путін погодиться не на припинення вогню, якщо є можливість, що вогонь поновиться, то ми знайдемо шлях для досягнення цього...  Я розумію позицію Путіна, але я на стороні миру", — зазначив Трамп.

Новина оновлюється...

володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації