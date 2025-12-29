Лідер США вважає, що Путін зацікавлений у допомозі Україні — буде продавати дешеву енергетику

Путін хоче відновити Україну — чим допоможе за словами Трампа
На конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп оголосив про бажання диктатора Путіна допомогти у відновленні України. Лідер США заявив, що Путін "бачить Україну успішною".
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Чим хоче допомогти Путін
За словами американського президента, Путін буде дуже щирим і щедрим щодо успіху України. Зокрема це стосується питання енергетики. За словами Трампа, допомога буде у вигляді продажу енергоресурсів за низькою ціною.
"Путін погодиться не на припинення вогню, якщо є можливість, що вогонь поновиться, то ми знайдемо шлях для досягнення цього... Я розумію позицію Путіна, але я на стороні миру", — зазначив Трамп.
Новина оновлюється...
