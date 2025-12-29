Видео
Главная Новости дня Путин хочет восстановить Украину — чем поможет по словам Трампа

Путин хочет восстановить Украину — чем поможет по словам Трампа

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 00:37
Лидер США считает, что Путин заинтересован в помощи Украине — будет продавать дешевую энергетику
Срочная новость

На конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп объявил о желании диктатора Путина помочь в восстановлении Украины. Лидер США заявил, что Путин "видит Украину успешной".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Чем хочет помочь Путин

По словам американского президента, Путин будет очень искренним и щедрым в отношении успеха Украины. В частности это касается вопроса энергетики. По словам Трампа, помощь будет в виде продажи энергоресурсов по низкой цене.

"Путин согласится не на прекращение огня, если есть возможность, что огонь возобновится, то мы найдем путь для достижения этого... Я понимаю позицию Путина, но я на стороне мира", — отметил Трамп.

Новость обновляется...

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
