Лидер США считает, что Путин заинтересован в помощи Украине — будет продавать дешевую энергетику

Путин хочет восстановить Украину — чем поможет по словам Трампа
На конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп объявил о желании диктатора Путина помочь в восстановлении Украины. Лидер США заявил, что Путин "видит Украину успешной".
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Чем хочет помочь Путин
По словам американского президента, Путин будет очень искренним и щедрым в отношении успеха Украины. В частности это касается вопроса энергетики. По словам Трампа, помощь будет в виде продажи энергоресурсов по низкой цене.
"Путин согласится не на прекращение огня, если есть возможность, что огонь возобновится, то мы найдем путь для достижения этого... Я понимаю позицию Путина, но я на стороне мира", — отметил Трамп.
Новость обновляется...
