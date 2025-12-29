Відео
Головна Новини дня Трамп зібрався приїхати до Верховної Ради — яка його мета

Трамп зібрався приїхати до Верховної Ради — яка його мета

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:16
Лідер США може приїхати до України, щоб звернутись до Верховної Ради — яка мета
Термінова новина

Президент США заявив, що може прийняти рішення приїхати до України, щоб особисто звернутись до українських парламентарів. Все заради миру, стверджує Трамп.

Про це повідомляє видання Ми-Україна.

Читайте також:

Референдум та голосування у ВР

Лідер США зазначив, що це не обов'язкова поїздка, але він може це зробити "якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з американським колегою заявив, що питання мирного плану може розглядатись як на референдумі, так і голосуванням українського парламенту.

"Ми говорили про референдум, можемо використати його для плану, або голосуватиме парламент", — зазначив Зеленський.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
