Україна
Трамп про економічну зону на Донбасі — питання проблемне

Трамп про економічну зону на Донбасі — питання проблемне

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:06
Лідер США заявив, що у питанні економічної зони на Донбасі є проблема, але її вирішать
Термінова новина

Президент США зробив заяву щодо вільної економічної зони на Донбасі. Дональд Трамп сказав, що з цим питанням є проблема, але воно вирішується.

Про заяву Трампа повідомляє видання Ми-Україна.

Читайте також:

Заява Трампа про Донбас

За словами лідера США, з приводу економічної зони на Донбасі постала суперечка. Він зазначив, що треба узгоджувати позиції, але Трампу здається, що все рухається в потрібному напрямі.

"Ми наблизилися до погодження", — заявив Дональд Трамп.

Новина оновлюється...

США Донбас Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
