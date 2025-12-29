Лідер США заявив, що у питанні економічної зони на Донбасі є проблема, але її вирішать

Трамп про економічну зону на Донбасі — питання проблемне
Дата публікації: 29 грудня 2025 00:06
Президент США зробив заяву щодо вільної економічної зони на Донбасі. Дональд Трамп сказав, що з цим питанням є проблема, але воно вирішується.
Про заяву Трампа повідомляє видання Ми-Україна.
Заява Трампа про Донбас
За словами лідера США, з приводу економічної зони на Донбасі постала суперечка. Він зазначив, що треба узгоджувати позиції, але Трампу здається, що все рухається в потрібному напрямі.
"Ми наблизилися до погодження", — заявив Дональд Трамп.
Новина оновлюється...
