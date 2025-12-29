Лідер США заявив, що у питанні економічної зони на Донбасі є проблема, але її вирішать

Термінова новина

Президент США зробив заяву щодо вільної економічної зони на Донбасі. Дональд Трамп сказав, що з цим питанням є проблема, але воно вирішується.

Про заяву Трампа повідомляє видання Ми-Україна.

Заява Трампа про Донбас

За словами лідера США, з приводу економічної зони на Донбасі постала суперечка. Він зазначив, що треба узгоджувати позиції, але Трампу здається, що все рухається в потрібному напрямі.

"Ми наблизилися до погодження", — заявив Дональд Трамп.

Новина оновлюється...