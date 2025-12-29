Лидер США заявил, что в вопросе экономической зоны на Донбассе есть проблема, но ее решат

Трамп об экономической зоне на Донбассе — вопрос проблемный
Дата публикации 29 декабря 2025 00:06
Президент США сделал заявление относительно свободной экономической зоны на Донбассе. Дональд Трамп сказал, что с этим вопросом есть проблема, но он решается.
О заявлении Трампа сообщает издание Мы-Украина.
Заявление Трампа о Донбассе
По словам лидера США, по поводу экономической зоны на Донбассе возник спор. Он отметил, что надо согласовывать позиции, но Трампу кажется, что все движется в нужном направлении.
"Мы приблизились к согласованию", — заявил Дональд Трамп.
