Лидер США заявил, что в вопросе экономической зоны на Донбассе есть проблема, но ее решат

Президент США сделал заявление относительно свободной экономической зоны на Донбассе. Дональд Трамп сказал, что с этим вопросом есть проблема, но он решается.

О заявлении Трампа сообщает издание Мы-Украина.

По словам лидера США, по поводу экономической зоны на Донбассе возник спор. Он отметил, что надо согласовывать позиции, но Трампу кажется, что все движется в нужном направлении.

"Мы приблизились к согласованию", — заявил Дональд Трамп.

Новость обновляется...