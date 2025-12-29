Лидер США может приехать в Украину, чтобы обратиться к Верховной Раде — какая цель

Срочная новость

Президент США заявил, что может принять решение приехать в Украину, чтобы лично обратиться к украинским парламентариям. Все ради мира, утверждает Трамп.

Лидер США отметил, что это не обязательная поездка, но он может это сделать "если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с американским коллегой заявил, что вопрос мирного плана может рассматриваться как на референдуме, так и голосованием украинского парламента.

"Мы говорили о референдуме, можем использовать его для плана, или будет голосовать парламент", — отметил Зеленский.

